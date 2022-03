Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro il Cagliari, all'Unipol Domus Arena, sabato alle 20.45. E proprio il match contro il Cagliari, nel 2011, si rivelò fondamentale per la vittoria dell'ultimo scudetto rossonero. A decidere? Un gol di Rodney Strasser, che si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, tra aneddoti e ricordi: "Dopo il gol non ho capito più nulla. Quando i milanisti mi incontrano per strada mi ringraziano. ‘Ci hai fatto vincere lo scudetto’, dicono. Undici anni dopo. E io sorrido”.



SUL MILAN DI OGGI - “Questo Milan è forte e mi piace, ma nel mio c’erano campioni. Inzaghi, Ibra, Pato, Seedorf, Gattuso. Facevi fatica a fare la formazione, ogni volta dovevi lasciare in panca qualcuno. Di questa squadra, forse, nessuno giocherebbe titolare nella rosa che ha vinto il titolo undici anni fa”.



SCUDETTO - Milan da titolo? “Credo di sì. Undici anni senza sono tanti, troppi. Spero di essere allo stadio quando festeggeranno”.



SU IBRA - "Mi ha sempre voluto bene. So che da fuori sembra un arrogante o il cattivo della storia, ma non è così. Ho conosciuto un ragazzo con l’ossessione della vittoria. Resta il numero uno. Le partitelle erano sempre un caos. Quando perdeva teneva il muso fino al giorno dopo”.