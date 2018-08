La maglia numero 8 lasciata incustodita dal suo legittimo proprietario, indossata nella tournée statunitense, le parole pesanti, pesantissime, pronunciate da Gennaro Gattuso prima e da Daniele Massaro poi a mo' di investitura: con Riqui Puig, il Barcellona ha trovato il nuovo Iniesta. La prima pagina di oggi di Sport ha sintetizzato in poche parole le sensazioni suscitate dalle sue prestazioni contro Tottenham e Milan. Testa alta, senso della posizione abbinata a una visione di gioco fuori dal normale e una personalità che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ah, la carta d'identità dice anno di nascita 1999.



DA ATTACCANTE... - "E' uno spettacolo vedere come tocca la palla un giocatore così giovane con la faccia di un bambino, uno che ha il calcio nel DNA. E' qualcosa che mi meraviglia e che invidio al Barcellona, è uno stile impossibili da replicare", ha detto Gattuso al termine dell'amichevole vinta dal Milan contro i blaugrana, in un match in cui è spiccata la qualità del ragazzo di Matedepera, entrato nella Masia all'età di 12 anni e grande protagonista nella passata stagione con la formazione Under 19 vincitrice della Uefa Youth League. E pensare che nei primi anni della sua esperienza blaugrana, Puig giocava da falso nueve, la posizione occupata per anni con profitto da un idolo di qualsiasi talento del Barcellona come Leo Messi. Sono stati Gabri e Garcia Pimienta, gli ultimi tecnici che lo hanno allenato, ad accorgersi del suo enorme potenziale come interno di centrocampo, come giocatore in grado di agire tra le linee e uomo dell'ultimo passaggio.



MAXI CLAUSOLA - Come Iniesta, ha sfidato e battuto le diffidenze di chi aveva ironizzato e avanzato sospetti alla luce dei 40 chili di peso con cui si era presentato bambino nella galassia blaugrana. Lì il fisico è un problema soltanto quando non sai dare del tu al pallone, un discorso che non si pone per l'ultima perla della cantera catalana; l'obiettivo ultimo è provare a rinverdire la tradizione delle stelline delle giovanili che si impongono in prima squadra, interrotta recentemente dopo la promozione in pianta stabile di Sergi Roberto. Nonostante i tanti elogi spesi nei suoi confronti, la prossima stagione sarà con la formazione B, perchè il Barcellona non vuole bruciare le tappe e mettere fretta. Ma la fiducia nel suo potenziale resta immutata, dall'alto di un contratto rinnovato recentemente fino al 2021 e una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Numeri impressionanti, numeri da nuovo Iniesta.