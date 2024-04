La stagione dell'di Simone Inzaghi sembrerebbe aver già detto tutto. Campionato già praticamente archiviato, percorsi in Champions League e Coppa Italia già interrotti e una piacevole attesa nell'avvicinamento allo scudetto della seconda stella. Eppure ci sono ancora, molti dei quali hanno a che vedere con ie neanche così impossibili da raggiungere. Lì in alto c'è sicuramente il record di punti della Juve 2013/14 (102), ma non si tratta dell'unico obiettivo che - dichiarato o meno - i ragazzi di Inzaghi si trovano inevitabilmente a rincorrere.

A fare gola - seppur non raggiungibile già in questa stagione - è quel primato di imbattibilità (intesa come numero di partite senza sconfitta) ancora molto lontano, ma sicuramente nella mente dei nerazzurri., dato che colloca la capolista già nella top tendelle strisce di imbattibilità all-time in Serie A.Andiamo ad analizzare tutti i migliori