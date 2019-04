Sergio Vessicchio torna a far parlare di sé. Il giornalista campano, durante la telecronaca di Agropoli-Santarcangelo, aveva offeso l'assistente arbitrale Annalisa Moccia dicendo: "Pregherei la regia di inquadrare la guardalinee donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove le società spendono centinaia di migliaia di euro". Ora provoca una giornalista di Striscia La Notizia.



Rajae Bezzaz, inviata del programma Mediaset, si è recata ad Agropoli (foto Mediaset) per chiedere spiegazione circa un articolo di Vessicchio, in cui parlava così di quattro ragazze: "Si ripete la storia dei calciatori e le porno fans di Agropoli che vede le vogliose ragazze sfogare i loro pruriti con i calciatori della prima squadra. Sono ragazze che vanno con tutti, prostitute di basso profilo non donne di classe". Rajae si è fatta accompagnare da una delle quattro ragazze e Vessicchio prima ha cercato di cambiare argomento, poi ha provocato l'inviata: "Vuoi venire a letto con me? Perché non vieni a letto con me?".