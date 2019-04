Il giorno dopo il vergognoso episodio avvenuto in piazzale Loreto a Milano, dove un gruppo di ultras della Lazio (e non solo) ha mostrato uno striscione e intonato cori per Benito Mussolini, arrivano i primi risultati delle indagini. Nove persone sono state denunciate: si tratta di otto laziali - tra cui il capo ultrà Claudio Corbolotti - per manifestazione fascista, un interista per porto di arma impropria.



INDAGINE SULLE CURVE - Nel mirino degli inquirenti non sono finiti però solo gli ultras biancocelesti. Come scrive Repubblica, ​il procuratore aggiunto Alberto Nobili sta indagando anche su altri eventi, come gli scontri che il 26 dicembre scorso portarono alla morte di Daniele Belardinelli prima di Inter-Napoli. L'ipotesi è quella di associazione a delinquere.