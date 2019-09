Kevin Strootman di nuovo alla Roma, un'idea presa seriamente in considerazione dal club giallorosso questa estate anche per colmare il vuoto di leadership dentro al campo e nello spogliatoio lasciato dalla partenza di Daniele De Rossi. A confermare l'esistenza di questa possibilità è stato proprio il centrocampista del Marsiglia, che ha parlato a VTBL: “Alla fine sono arrivate offerte che non erano buone per il club. Poi ho parlato con l’allenatore che è stato chiaro e mi ha detto di volere la mia permanenza. Si stavano muovendo alcune cose in Italia. La Roma? Anche, sì. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente. Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e arriva la tua vecchia squadra di certo ci pensi. Ma poi non se n’è fatto niente”.