Aljaz Struna ha salutato il Palermo alla vigilia di Natale. Lo sloveno era in scadenza di contratto a giugno e non ha voluto aspettare i tempi e le modalità della società per il rinnovo. Ha accettato l’offerta dello Houston Dynamo, club statunitense di MLS. Al Palermo è andato poco più di mezzo milione di conguaglio.



Dei quattro in scadenza, Struna era quello che ha puntato i piedi per andare via, gli altri, Rispoli, Jajalo e Aleesami, sembrano vivere diversamente la condizione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Foschi ha proposto un rinnovo automatico per altri due anni in caso di promozione con compensi di oltre 600 mila euro. Dei tre quello che sta riflettendo a gennaio è Aleesami.