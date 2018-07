Altro giro, altra manovra a centrocampo. E stavolta in uscita: la Juve sta per chiudere Stefano Sturaro al Newcastle. Il mediano ex Genoa si sarebbe convinto ad accettare l'offerta dei Magpies, alla Juve dovrebbe andare una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Dopo l'ultima e difficile stagione del centrocampista, che ha collezionato appena dodici presenze in campionato e solo sette da titolare, potrebbe finalmente arrivare una squadra in grado di lanciare il suo riscatto.