“La società ha fatto gli acquisti che doveva fare. Altri acquisti? Siamo già competitivi così e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i giocatori che ho a disposizione. Ronaldo? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi”. Parola di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta americana contro il Real Madrid, nella notte. La sua Juve ha perso 3-1 contro i campioni d’Europa in carica, ma l’allenatore bianconero ha avuto indicazioni importanti dal test contro i Blancos. A 12 giorni dalla fine del mercato, la Juve cerca la perfezione in campo e fuori, sui tavoli delle trattative. Dopo il colpo Cristiano Ronaldo e il maxi scambio col Milan, la Juventus lavora all’ultimo grande affare dell’estate. “Il mercato non è ancora finito”, ha detto Pavel Nadved. Ma prima c’è necessità di vendere: la Juve vuole far cassa prima di provare l’ultimo colpo. In uscita c’è Stefano Sturaro, elemento prezioso nei suoi anni in bianconero per polivalenza, duttilità e spirito di sacrificio. Ma in questa nuova Juve costruita dal duo Marotta-Paratici non c’è più spazio per lui.



LE CONDIZIONI - La linea societaria su Stefano Sturaro è chiara: via solo per un’offerta congrua. Per il classe 1993, arrivato per 9,5 milioni dal Genoa, servono circa 20 milioni di euro. La Juventus - secondo quanto appreso da calciomercato.com - non ha grande interesse a mantenere la recompra su Sturaro, che non è andato in tournée negli Stati Uniti per recuperare da un problema al tendine. La Juventus ha parlato del proprio centrocampista con la Fiorentina nell’ambito della trattativa per Marko Pjaca, ma i viola per il momento - pur apprezzando il giocatore - hanno deciso di non affondare il colpo. Il Genoa e l’Eintracht Francoforte si sono tirate indietro nella corsa a Sturaro dopo aver conosciuto il prezzo del cartellino e ora restano vive le ipotesi inglesi. Il West Ham, il Newcastle e il Leicester sono i tre club che recentemente hanno sondato il terreno per Stefano Sturaro. Contatti in corso per il momento, ma la Juventus non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il giocatore. Prima dell’ultimo colpo da regalare ad Allegri, la società bianconera vuole riuscire a cedere alcuni dei calciatori in uscita, tra cui Sturaro.



