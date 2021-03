Coi suoi gol e le sue giocate,che avrà nella sfida di stasera contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain una tappa fondamentale per alimentare le speranze della squadra di Rudi Garcia e pure del Lille attuale capolista di interrompere il dominio della squadra della capitale., lontano dalla squadra che gli ha consentito di rilanciarsi alla grande dopo la deludente parentesi al Manchester United, ma forse non così distante geograficamente dalla città di Lione.L'attaccante classe '94e ogni tentativo del presidente Aulas di rinnovarlo è naufragato.e di non limitarsi soltanto a qualche isolato exploit, come nella passata stagione, quando l'OL eliminò prima la Juve e poi il Manchester City fermandosi soltanto in semifinale., suo ex ct nell'Olanda, che la scorsa estate ha provato invano a convincere il proprio club - in totale crisi economica di potere - a regalargli il giocatore ritenuto perfetto per rimpiazzare Suarez.- Considerando che a giugno Depay si libererà a costo zero, il blaugrana restano assolutamente vigili masulla panchina e di assecondare dunque le sue richieste sul mercato. In questo scenario, secondo quanto riferisce L'Equipe,. Il ds Leonardo, che pure non considera Depay una prima scelta, si è fatto ingolosire dalla convenienza economica dell'eventuale operazione ed è pronto a muovere i primi passi ufficiosi nelle settimane a venire.- Alla pari del PSG,, alla ricerca per la prossima stagione di un'alternativa a Moratanel ruolo di centravanti e in ottimi rapporti col Lione.per rinforzare il proprio centrocampo e trovassero un accordo pure per la permanenza in Francia di De Sciglio, non è da escludere che Agnelli, Paratici e Nedved possano guardare in casa OL anche per assicurarsi a parametro zero un rinforzo di assoluta qualità per aumentare la potenza di fuoco dell'attacco di Pirlo.