Il retroscena più interessante sull'esame di italiano per Luis Suarez a Perugia rimbalza dalla Palazzina Lupattelli. All'esterno parecchi giornalisti e 100-150 appassionati – ragazzi soprattutto – arrivati dal centro, da Assisi, da tutta la provincia. All'interno, gli esaminatori, i vertici dell’Università per Stranieri e qualche bambino fortunato, lasciato entrare per un autografo e una foto. Suarez nel dialogo dell'esame, per rispondere a una domanda su una città italiana, ha scelto di parlare di Torino e soprattutto a fine prova ha scambiato due battute significative, con la serenità di chi ha abbandonato la (poca) tensione. Domanda di una persona all'interno della Palazzina, parola più, parola meno: ma allora, si fa questo trasferimento alla Juventus? Risposta di Suarez: "Sì, possibile", si legge sulla Gazzetta dello Sport.