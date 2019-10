Luis Suarez parla a Il Giorno del big match tra Inter e Juve: "Si è visto il miglioramento, ma bisogna aspettare un po’. A dicembre magari si capirà. Però l’Inter merita fiducia perché ha iniziato bene. Analogie tra la partita con il Barcellona e quella con la Juve? La Coppa è diversa dal campionato, anche se questi gironi non sono come l’eliminazione diretta. Diciamo che tra le gare di campionato quella con la Juve vale il livello che si tocca in Champions League. Soprattutto ora che l’Inter sta andando bene".