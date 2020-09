Sono emerse anche diverse intercettazioni nel caso che ha visto protagonista Luis Suarez per la richiesta della cittadinanza italiana. A pubblicarle l'Adnkronos:



“Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”

“Metti tutti 3, tanto ho sentito la rettrice ieri, linea è quella”

“È gatta da pelare, come si fa si fa male”

“Quello non spiccica ‘na parola”

“Gli ha fatto simulazione esame, fagli scegliere due immagini”

“L’abbiamo instradato bene, sta memorizzando parte esame”

“Mio timore giornalisti fanno 2 domande e quello va in crisi”

“Ma non coniuga i verbi, parla all’infinito…”

“Se lo bocciate ci fanno attentati”, “ma te pare che lo bocciamo!”

“far passare due ore di lezione con uno così non è facile”.