Ernesto Valverde dice sì alla doppia operazione Neymar-Griezmann. Già, perché il Barcellona ci sta provando per le due stelle di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, per cercare di comporre una linea d'attacco composta da Messi, Suarez, le Petit Diable e O Ney.



TUTTI ASSIEME - Il grande progetto dei catalani, come scrive Sport, è più di una semplice idea, visto che la trattativa per Neymar è aperta e per Griezmann si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Ci saranno delle uscite, ovviamente, con Philippe Coutinho, Malcom e Ousmane Dembélé già con le valigie in mano. E con Valverde che vuole il meglio che c'è per il reparto offensivo, con in testa già la maniera giusta per utilizzarli: turnover fino a febbraio, poi, nella parte finale di stagione, secondo il media spagnolo, tutti e quattro insieme. Per cercare di portare a casa più titoli possibili.