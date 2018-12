Non decolla l'operazione Denis Suarez per il Milan. Proposto ai rossoneri nelle scorse settimane e nome sempre rimasto nell'orbita del Diavolo, il jolly 24enne del Barcellona capace di giocare da mezz'ala così come da esterno all'occorrenza non si avvicina all'approdo in Italia. Dopo i primi sondaggi e l'idea dell'entourage di offrirlo al Milan, il Barça ha fatto capire di non essere aperto all'opzione di una cessione in prestito.



MURO ALTO - Dalla Catalogna infatti pretendono un impegno diverso per cedere Denis Suarez: obbligo di riscatto o comunque garanzie a cifre considerevoli, di poco inferiori ai 18/20 milioni di euro complessivi. Il Milan invece ha sempre valutato la possibilità di un prestito con diritto di riscatto come tutte le operazioni a centrocampo, ancor più vista la rigidità dell'Uefa nel lungo periodo. Da qualche giorno, l'operazione Suarez è congelata e il Barcellona non fa passi indietro. Anzi, tratta con altri club di Liga e Premier League. Il Milan resta fermo, ha preso nota da chi aveva offerto Denis e rimane silente. Aspettando le prossime mosse...