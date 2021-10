Intervistato da ESPN, l'attaccante dell'Atletico Madrid, Luis Suarez ha parlato del suo addio al Barcellona.



ADDIO - "Non credo di essermi meriato un addio del genere. Se hai così tanta autorità, mi guardi in faccia e mi spieghi tutto. Invece mi è stato detto che se non avessero risolto il contratto entro mercoledì, sarei stato convocato contro il Villarreal".



FUORI ROSA - "Mi hanno fatto allenare nel campo 3, a parte. Sono cose che non si dimenticano. Ma non devo pensare solo a questo, ma a fare bene il mio lavoro e continuare a lottare".



CRISI BARCELLONA - "Vedere quello che sta succedendo al club fa male perché ero molto affezionato, gli ho dato tutto. Si è fidato di me in un momento difficile della mia carriera e sto male per gli amici e le persone che ci lavorano giorno per giorno".