Luis Suarez torna a casa. Dopo aver valutato diverse opzioni, l'attaccante uruguaiano è tornato al Nacional, il club del suo Paese dove ha iniziato la carriera prima di giocare mezza Europa. Da lì è partito tutto e lì - probabilmente - finirà. Suarez è stato presentato ai tifosi al Gran Parque Central Stadium, tra emozioni e mille sorrisi. Un ritorno al passato per l'attaccante, che potrebbe debuttare con la nuova maglia la notte tra il 2 e 3 agosto quando il Nacional giocherà - orario italiano 00.15 - in Copa Sudamericana contro l'Atletico GO.



