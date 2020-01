Ospite allo stadio San Siro, l'ex attaccante dell'Inter, David Suazo, ha parlato della nuova coppia di centravanti a disposizione di Antonio Conte. Queste le sue parole a Inter TV.



“Il Cagliari ha fatto vedere di poter mettere in difficoltà tante squadre, anche se il momento non è felicissimo. Venire a Milano non è facile, anche perché l’Inter è ferita da Lecce, quindi per loro non sarà facile. Sarà una gara diversa dalla Coppa Italia, giocare quando contano i punti è diverso. L’Inter è in forma, giocare contro Lukaku e Lautaro non è facile per nessuno. Vanno dati grandi meriti a Conte: Lautaro si sta confermando, Lukaku ha già fatto vedere quello che sa fare anche in Premier“.