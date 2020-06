"Sud, sto arrivando". Con questo messaggio, pubblicato sulla sua pagina Instagram a corredo di una foto che lo ritrae a bordo di un aereo dalla destinazione ignota, Jeremy Menez torna a far sognare i tifosi della Reggina. L'attaccante francese classe '87, con un passato importante con le maglie di Roma, Paris Saint Germain e Milan, si appresta a fare il suo ritorno in Italia e a diventare il regalo per la promozione in Serie B del club calabrese.



Svincolatosi dal suo ultimo club, il Paris FC, Menez è attualmente un parametro zero e ha raggiunto un'intesa di massima col direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, che farà ritorno a Reggio - dopo il periodo di lockdown - nella giornata di giovedì. Da quel giorno in avanti, Menez è pronto a diventare a tutti gli effetti il colpo a sensazione del mercato della Reggina per il prossimo campionato di Serie B.