Uruguay-Brasile è stato l’ultimo, splendido atto del Sudamericano Sub-20. Due, tra le nazionali con più talento al mondo a livello giovanile, si sono scontrate in una partita intensa dal primo all’ultimo minuto. Al fischio finale del direttore di gara, grazie al risultato di 2-0, a trionfare sono stati i verdeoro. Un successo meritato alla luce del percorso effettuato nella competizione. Tra le file della Selecao, non ha sicuramente tradito le aspettative Andrey Santos, autore di 6 reti nel torneo. Un nome che, nel corso degli ultimi mesi, ha suscitato ben più di qualche semplice interesse tra le big europee. A spuntarla, anticipando la concorrenza, è stato il Chelsea, versando 12,5 milioni nelle casse del Vasco Da Gama. Ma se il centrocampista brasiliano è stato assoluto protagonista, un altro gioiellino pronto a sbarcare in Premier ha tradito le aspettative. Maximo Perrone – acquistato dal Manchester City per 11 milioni – non è riuscito ad aiutare la sua Argentina a superare l’iniziale fase a gironi. L’ex Velez Sarsfield si unirà ai Citizens in questi giorni, sbarcando finalmente in Europa. Ma quali, tra i tanti gioielli esposti in Sudamerica, sono pronti al grande salto? Scopriamo i migliori cinque talenti del Sudamericano Sub-20 nella nostra gallery.