SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col (19′ st Casiraghi), Nicolussi Caviglia (44′ st Capone), Tait (31′ st Crociata), Rover (44′ st Curto); Mazzocchi (19′ st Schiavone), Odogwu. A disp.: Harrasser, Iacobucci, Barison, Carretta, Pompetti, Davì, Kofler. All.: Bisoli



COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Meroni, Martino (18′ st Gozzi); Voca (18′ st Calò), Brescianini (31′ st Kornvig); Merola, D’Urso (18′ stZilli), Brignola; Butic (31′ st Larrivey). A disp.: Marson, Venturi, Camigliano, Panico, Sidibe, Vallocchia, Arioli, Nasti. All.: Dionigi



ARBITRO: Miele di Nola



MARCATORI: 22′ pt Rover (S), 32′ st Kornvig (C)



AMMONITI: Voca (C), Zaro (S), Crociata (S). Angoli: 6-1 per il Sudtirol. Recupero: 0′ pt – 4′ st