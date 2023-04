Come già successo nella gara d'andata del campionato di Serie B, Andrea Masiello non sarà a disposizione del tecnico del Sudtirol Pierpaolo Bisoli per la partita di ritorno contro il Bari, in programma lunedì al 'Druso'. La conferma è arrivata oggi dalla voce del direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, che ha parlato prima della conferenza stampa di Bisoli, come riferisce l'Ansa: "Non sarà convocato contro il Bari per una questione di buonsenso". Questa decisione deriva dalla presenza annunciata, lunedì 10 al 'Druso', di 600 tifosi baresi che si sono assicurati i biglietti desinati al settore ospiti e che erano pronti a contestare, anche duramente, Masiello. Il quale a Bari ha lasciato pessimi ricordi a causa dell'autorete nel derby del maggio 2011 con il Lecce che poi portò alla condanna per calcioscommesse del difensore, accusato di essersi venduto la partita.