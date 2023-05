ǀ Capitan Fabian Tait rinnova con l'FC Südtirol.

resta al: ufficiale il rinnovo del capitano fino al 2025.F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Fabian Tait.Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione agonistica, ovvero il prossino 30 giugno. Il 30enne capitano biancorosso ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025 e con opzione per una successiva stagione.Nato a Bolzano il 10 febbraio 1993, residente a Salorno, centrocampista centrale o desto, di piede destro, impiegabile anche come terzino destro, 186 cm per 80 kg di peso forma, milita nell’F.C. Südtirol da ben nove stagioni consecutive, ovvero dal giugno 2014. Cresciuto calcisticamente nelle squadre giovanili della società del suo paese, Salorno, ha vestito le casacche di Mezzocorona (in C2 e in serie D) e del Marano prima di arrivare in biancorosso. Con la maglia dell’FCS, Fabian Tait ha fin qui disputato 8 campionati di Serie C e sta disputando il suo primo campionato in Serie B. Ha collezionato ben 322 con la maglia dell’FCS mettendo a segno 22 reti.Dall’inizio della stagione in corso ha assunto a tutti gli effetti i gradi di capitano biancorosso. In campionato ha fin qui indossato per 32 volte la fascia, mettendo a segno due reti e un assist.Nella prestigiosa graduatoria del “Club 100”, ovvero dei giocatori biancorossi che hanno raggiunto e superato la tripla cifra, Fabian Tait si trova al terzo posto dietro ad Hans Rudi Brugger, che 368 presenze è il più presente nella storia del club e ad Hannes Fink, ritiratosi al termine della scorsa stagione dopo 21 anni in biancorosso con 332 gare in prima squadra. Tait occupa il primo posto nella classifica tra i giocatori in attività.