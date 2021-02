nella polemica sui numeri del contratto fra Messi e il Barcellona rivelate tra ieri e oggi dal quotidiano spagnolo El Mundo,. Dal loro punto di vista lo scandalo non sta nelle cifre esagerate che il Barcellona corrisponde al suo numero 10, ma piuttosto nel fatto che qualcuno abbia passato alla stampa spagnola certe informazioni riservate.a far sapere quanti soldi porti a casa Messi al termine di ogni anno di contratto.. Il mood dominante è il seguente e si fonda su due assunti:. Un atteggiamento esemplificato dalla prima pagina del quotidiano sportivo Olé mandata in edicola stamani. Il montaggio della pagina ricalca quello adottato nell'edizione di domenica 31 gennaio da El Mundo, il quotidiano spagnolo che ha rivelato le cifre dell'accordo fra Messi e Barça. Ma stavolta, accanto all'etichetta “Messigate” e all'immagine dello sguardo del calciatore, sono state pubblicate cifre che non riguardano i suoi guadagni, bensì i record personali: 650 gol, 260 assist, 755 partite.Accompagnato dal catenaccio che prende campo su chi debba sentirsi in colpa per la situazione che si è creata: “Sulla stessa lunghezza d'onda il quotidiano d'informazione Clarín, che parla di una “ guerra sporca che lo allontana sempre di più dal Barcellona ". L'incipit dell'articolo ospitato dal sito web del quotidiano, riferito al gran gol su calcio di punizione contro l'Athlétic Bilbao, insiste sull'argomento portato avanti da Olé:. Le parole sono schiette, per quanto confezionate nella forma dell'interrogativo a risposta scontata: “Quanto vale questo gol su calcio di punizione? Che prezzo ha questo mancino sensibile che accarezza il pallone e lo fa viaggiare verso l'angolo alla sinistra di Unai Simón? Vale Lionel Messi ciascun euro che si paga per il suo calcio?”. Sottinteso che la risposta sia affermativa., l'ex presidente che proprio in conseguenza del conflitto con Messi della scorsa estate ha dovuto dimettersi., che dopo l'uscita di Bartomeu ha assunto la presidenza ad interim del club per guidarlo verso le prossime elezioni. A inizio dicembre Tusquets dichiarò, nel corso di una diretta radiofonica, che molto meglio il Barça avrebbe fatto a lasciar andare via Messi in estate, causa insostenibilità del suo contratto . Anche il sito di giornalismo investigativo Infobae ha preferito soffermarsi sul contesto in cui sono maturate le rivelazioni (guerre intestine al Barça in vista del voto) piuttosto che commentare le cifre . Che evidentemente dall'altra parte dell'oceano sono un dettaglio marginale.@Pippoevai