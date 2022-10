. A margine del 20° consiglio dellatenuto nella giornata di ieri a Auckland, Nuova Zelanda,. Se ne riparlerà durante uno dei prossimi meeting, senza specificare quale né dare informazione degli imbarazzi con cui l'organizzazione guidata dall'avvocato italo-svizzero Gianni Infantino si sta misurando, nel tentativo di venire a capo di una questione molto più complessa di quanto il grande capo volesse rappresentarla.La notizia del rinvio è stata data alla chetichella, come sempre succede quando si tratta di non decidere, in coda alla nota che sul sito ufficiale della confederazione mondiale racconta gli esiti del meeting . La questione è stata accomunata alle altre due sulle quali si è deciso di soprassedere:. Il mancato intervento sulla materia è stato silenziato dalla notizia sulla costituzione della clearing house che dovrebbe rendere maggiore trasparenza ai trasferimenti internazionali di calciatori, e da quella sulla riforma del regolamento sullo status e i trasferimenti di calciatori che porrà ulteriori paletti sui trasferimenti internazionali di minori.Su questi ultimi due provvedimenti si è concentrata l'enfasi della comunicazione Fifa,. La sua approvazione schiuderebbe la strada a una valanga di contenziosi chenon è sicuro di vincere. Per questo adesso temporeggia. Ma non potrà farlo a lungo, prima o poi dovrà battere un colpo. È andato troppo avanti coi proclami e adesso non può fare come se nulla mai fosse stato.@Pippoevai