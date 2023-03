Quanti incroci affascinanti, traai quarti di finale di Champions League: aria di derby col presidente ex Milan Rui Costa,, la rivincita della. Ma c'è un altro singolo che merita un approfondimento: si tratta del terzino sinistro spagnolo classe 1995Grimaldo èquando si è trasferito a Lisbona dopo una trafila nelle giovanili del Valencia prima e del Barcellona poi. Le sue prestazioni, la cui qualità è aumentata nel tempo di pari passo con la sua maturità calcistica, ne hanno fatto un punto fermo della formazione delle Aguias,: non è stato trovato infatti un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2023.Le squadre che sono pronte ad affondare il colpo bussando alla porta dell'Estadio Da Luz, come si può immaginare, sono numerosissime. Il quotidiano spagnolo Record ha già parlato di una proposta ufficiale da parte dei francesi del, ma ci sono interessamenti da parte die anche qualche squadra di metà classifica di Premier League.E il modus operandi di, spinto a perfezionare altri colpi a zero come quelli che hanno portato a Milano, combacia con la situazione del laterale sinistro del Benfica., che sembrava in uscita verso la Germania ma che ultimamente ha trovato più spazio in relazione ai problemi fisici di Dimarco. Grimaldo è pronto a scegliere, magari la visita a San Siro per i quarti di finale di Champions League possono essere un'occasione per esplorare la fattibilità dell'affare.