Una storia come tante, quando si parla di calcio in generale e più nello specifico di quello brasiliano:C'è indiscutibilmente del romanticismo in tutto ciò e per questo genera emozioni, come quelle suscitate nel veder giocare, il torneo che coinvolge i più promettenti calciatori di tutto il Brasile e che viene seguito dagli scout di mezzo mondo, si è preso definitivamente la scena realizzando in totalePur giocando sotto età rispetto a tanti suoi avversari, Endrick ha mostrato tutto il proprio repertorio di qualità tecniche abbinate a una grande facilità nel cambiare passo.Proprio la forte presenza del club spagnolo sul territorio sudamericano coi suoi osservatori ha consentito di aprire un canale privilegiato, in primis col Brasile, e non è un caso che i blancos si stiano giù muovendo (insieme al Barcellona e tanti altri) per raccogliere informazioni. Endrick potrà lasciare il suo Paese soltanto al compimento dei 18 anni, ma nulla vieta che le pretendenti siano già al lavoro per prenotarlo., in una cittadina - Valparaìso - nello stato del Goias, per fare il suo approdo in una metropoli come San Paolo, nella quale è iniziata una nuova fase della sua vita e della sua carriera.- da cui è uscito anche un certo Gabriel Jesus -superando la concorrenza di Santos, Corinthians e Sao Paulo,Che è entrato da subito in sintonia con l'ambiente, potendo vivere a contatto coi calciatori della prima squadra e coi quali ha stretto veri e propri rapporti di amicizia. Oltre a vedersi riconosciuta la possibilità di ricevere gratis i biglietti per assistere alle loro partite. E vedere crescere gradualmente il piccoloe il primato personale di aver giocato nella stessa stagione i campionati Under 15, Under 17 e Under 20 col Palmeiras,, allenatore fresco di vittoria della Copa Libertadores.- Sembra distante anni luce l'aneddoto raccontato alla stampa brasiliana da Douglas Ramos: "Chiedeva, chiedeva e chiedeva, e io gli dicevo che non avevo niente.". Dall'incubo al sogno, il passo non è stato così breve: dopo la Copinha, inizia probabilmente un nuovo affascinante capitolo di questa storia.