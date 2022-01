, ex calciatore e tecnico di lungo corso che dal 2016 non trova una panchina. Ma non è soltanto a causa del consolidato stato di disoccupazione che Roth ha esternato la perplessità circolanti fra colleghi e altri operatori del calcio nazionale. Una perplessità espressa con un interrogativo:Un quesito circolante con insistenza crescente nel paese che ha reinventato il gioco trasformato in sport dagli inglesi. E poiché da quelle parti ritengono di possedere un giacimento di talento e di saper fare calcistico tale da poter essere esportato in quantità industriali, la perplessità ha qualche ragione d'essere.Si tratta di Curitiba (allenato dal paraguayano), Flamengo (, portoghese), Fortaleza (, Argentina), Internacional Porto Alegre (, Argentina) e Palmeiras (, portoghese). Va inoltre specificato che il computo andrebbe fatto non già sulle 20 panchine disponibili ma sulle 18 occupate, poiché due squadre cercano ancora un allenatore. Si tratta di Cuiabà e Atletico Mineiro. E quest'ultimo club, fin qui, ha guardato esclusivamente all'estero per riempire la casella. In queste settimane sono circolati i nomi dell'argentino Eduardo Berizzo, ex commissario tecnico dell'Argentina e, fino a tre mesi fa, del Paraguay, e dei portoghesi Carlos Carvalhal (sotto contratto con lo Sporting Braga) eLicenziato a inizio anno dal Benfica, Jesus è stato corteggiato anche dal Flamengo prima di essere esonerato. Poi il club rossonero ha virato su Paulo Sousa, anche lui sotto contratto (con la nazionale polacca). "ha chiesto polemicamente Roth nel corso di un dibattito via web. Argomento non proprio azzeccato, poiché Jesus non avrà vinto la Champions ma sulla panchina del Flamengo ha ottenuto nel 2019 dei risultati egregi . Ad ogni modo, rimane il senso della polemica. Destinata a crescere nelle settimane che verranno.@pippoevai