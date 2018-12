Tra le tante attività che chiudono il lunedì, di sicuro non c'è il calciomercato. Fabio, in particolare, non riposa praticamente mai. Specialmente ora che c'è un nemico in più sulla piazza come Beppe. C'era anche il ds bianconero, divertito, durante l'abbraccio tra Marotta e. Intermezzo di una giornata particolarmente intensa, non soltanto pensando al sorteggio di Nyon che ha “regalato” l'Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions.Tanti gli argomenti di cui parlare con l'agente di Cristiano Ronaldo: da Ruben Dias a Ruben Neves, passando per Alex Grimaldo e James Rodriguez.Ma(respinta un'offerta da 7 milioni più bonus), poi a stagione iniziata (no anche a 10 milioni più bonus)., in prima linea nel provare a portarlo a Torino negli scorsi mesi. Incontro a Milano di giorno, nuovo aggiornamento a Torino di sera: al termine della cerimonia per il Golden Boy, infatti, Mendes è stato nuovamente “convocato” da Paratici e Nedved, per riprendere il discorso interrotto poche ore prima. Insomma, ora la Juve ha fretta. Anche perché Marotta medita la prima vendetta...