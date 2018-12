Un anno e mezzo dopo la prima volta Alessio Sundas torna alla carica nel tentativo di convincere i fratelli Della Valle a cedere la proprietà della Fiorentina.



"Come era già successo in passato - spiega l'agente FIFA - continuo a rimanere in contatto con un ricco imprenditore anonimo che vorrebbe investire in maniera importante sulla storica società viola. Già un paio d'anni fa abbiamo avviato dei contatti, presentando all'attuale presidenza un progetto concreto che prevedeva l'ingresso in società anche di Gabriel Omar Batistuta con un ruolo dirigenziale di primo piano. All'epoca, nonostante l'iniziale interesse dei Della Valle, non se ne fece nulla ma il mio assistito non ha comunque perso la speranza di riportare la Fiorentina ai fasti di un tempo".



Per riuscire nel suo intento questo anonimo imprenditore sarebbe addirittura disposto a garantire lo sbarco a Firenze del più forte giocatore del calcio attuale: "Nel caso la trattativa di cessione della società dovesse andare a buon fine - assicura Sundas - io mi impegnerò personalmente a proporre al Barcellona uno scambio tra Leo Messi e Federico Chiesa. So che può sembrare un'operazione da fantacalcio ma le intenzioni e le potenzialità finanziarie dell'eventuale nuovo presidente viola praticamente illimitate e i miei contatti diretti con l'entourage del giocatore argentino e con la dirigenza catalana permetterebbero il realizzarsi anche di una trattativa come questa".