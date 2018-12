Le parole pronunciate qualche giorno fa dal CEO dell'Inter Antonello, che a margine della cena di Natale della società nerazzurra ha aperto la porta al possibile sbarco alla Pinetina di un colpo alla CR7, tornano ad accostare il nome di Lionel Messi a quello della Beneamata.Una trattativa tutt'altro che semplice che tuttavia l'agente FIFA Alessio Sundas da tempo sta tentando di condurre in porto. I rapporti tra il club blaugrana, i familiari della pulce argentina e il procuratore toscano sono attivi già da mesi, come testimonia il fitto scambio di corrispondenza in essere fra i tre soggetti. "I primi rapporti diretti con l'entourage di Messi e con il Barcellona risalgono allo scorso giugno e fino ad oggi non si sono mai interrotti - racconta Sundas - anzi, se inizialmente nelle parole degli spagnoli e degli assistenti del ragazzo c'era sempre una chiusura totale verso un suo addio al Barça, di recente questo ostracismo sembra essersi affievolito. La partenza di Neymar prima e di Ronaldo poi hanno fatto perdere molto fascino alla Liga tanto che lo stesso Messi starebbe meditando una sua partenza verso tornei potenzialmente più competitivi e stimolanti".Fin da tempi non sospetti l'Inter non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per il fuoriclasse di Rosario e il sogno di vestirlo di nerazzurro è balenato più di una volta nella mente del vicepresidente Javier Zanetti. L'ambizione di Steven Zhang di riportare la squadra ai fasti di un tempo non può prescindere dal tesserare campioni di livello assoluto, in grado di competere in campo e anche a livello mediatico con i fenomeni della Juventus: "Tutti conosciamo la rivalità che da sempre esiste tra Messi e Ronaldo - prosegue Sundas - sbarcare in Italia, per l'argentino, sarebbe il modo migliore di riproporre quel duello personale con il portoghese che hasi contraddistinto l'ultimo decennio del calcio mondiale. Una sfida che di certo gioverebbe ad entrambi sotto molti punti di vista.E magari anche all'Inter che avrebbe la possibilità di lottare nuovamente ad armi pari con la Juve".Neanche la questione economica, a detta di Sundas, potrebbe rappresentare un ostacolo ad un'operazione che sarebbe clamorosa: "La Juve con l'ingaggio di CR7 ha dimostrato come nulla sia impossibile. Del resto solo col merchandising e con il ritorno di immagine credo che i bianconeri siano già ampiamente rientrati dell'investimento fatto quest'estate. Senza contare i probabili trofei che un tale campione può contribuire a portare in bacheca. E allora se l'ha fatto la Juve con Ronaldo non vedo perché non possa riuscirci, o almeno provarci, l'Inter con Messi..."