Sembra essere sfumato il matrimonio tra Roy Keane al Sunderland. L'irlandese, accostato alla squadra che ha condotto in Premier League nel 2007, oltre a conquistare una salvezza nell'anno successivo, non ha trovato l'accordo con la dirigenza dei black cats, da qualche anno in League One. Niente ritorno in panchina per Keane, la cui ultima esperienza di primo allenatore risale al 2010/11 all'Ipswich Town. Poi solo esperienze da vice, l'ultima di esse nel Nottingham Forest nel 2019.