Suning sempre più ricca. E l'Inter sempre più al centro del progeto. Come riporta Forbes, Suning ha acquisito l'80% delle quote di Carrefour China per 620 milioni di euro: "La società venderà nei negozi i propri elettrodomestici e in particolare aprirà negozi sportivi con la merce dell’Inter al centro della scena. È attraverso lo sviluppo di questa strategia vincente su tutti i fronti che Suning continuerà a migliorare l’Inter come marchio globale e una chiara visibilità dei prodotti nerazzurri sarà un fattore enorme per aumentare il seguito del club in Cina" quanto spiega la rivista.