Giorni importanti in viale della Liberazione, dove Marotta sta portando avanti diversi discorsi di mercato, non solo per quanto riguarda l’Inter. Questo è quanto filtra dalle ultime voci, dopo l’ingresso in sede dell’agente di Tahith Chong, calciatore del Manchester United che andrà in scadenza con i Red Devils nel giugno del 2020. Si è parlato di Inter ma non solo, sul classe ‘99 sembra esserci anche il concreto interesse del Jiangsu, altra squadra della proprietà Suning.



L’entourage del calciatore sta vagliando diverse offerte anche dall’Europa, su Chong c’è anche l’interesse della Juventus, che nelle scorse settimane è sembrata molto vicina a una stretta finale che poi non si è concretizzata. Adesso si è inserito Marotta, una possibilità per l’Inter ma soprattutto per il Jiangsu, che prova a convincere Chong ad accettare il trasferimento in Cina. Le parti si riaggiorneranno.