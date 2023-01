Controlla il pallone poco più avanti del centrocampo, uno sguardo al portiere avversario e sinistro preciso che finisce in porta. Alino Diamanti ha lasciato tutta l'Australia a bocca aperta con un gol dei suoi, grazie al quale ha regalato la vittoria al Western United contro il Sydney.. Tra i tanti commenti c'è proprio quello dell'autore del gol, che scherza: "Mi avevo detto di mandartelo su punizione .. ti ho mandato il level up".- Diamanti è alla quarta stagione in Australia, giocate tutte con la maglia del Western United col quale l'anno scorso ha anche vinto un campionato. In questa stagione finora ha totalizzato 2 gol in 9 presenze.