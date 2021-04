Roma in finale di Europa League e quarta in classifica. Sembra fantascienza ma non lo è più. C'è il rischio, infatti, che le squadre della Superleague vengano escluse da tutte le altre competizioni con effetto immediato, come spiegato anche nel comunicato della Uefa.



SERIE A - In Italia l'Atalanta si troverebbe in testa perché andrebbero subito declassate Inter e Milan che la precedono. Salirebbe di conseguenza pure la Roma al quarto posto invece dei bianconeri mentre al secondo e terzo posto ci sarebbero Napoli e Lazio. Una qualificazione in Champions passando per il campionato che altrimenti risulterebbe di difficile attuazione vista l’attuale situazione in classifica dei giallorossi. Sempre che una Champions possa esistere ancora in futuro.





EUROPA - Anche in questo caso la Roma godrebbe. Escluso dall’Uefa il temibile Manchester United, infatti, la squadra di Fonseca si ritroverebbe subito alla finale di Danzica del 26 maggio da giocare contro il Villarreal che beneficerebbe invece dell’esclusione dell’Arsenal dall’altra parte del tabellone. La Champions andrebbe per la prima volta nella storia direttamente al Psg visto che per ora club francesi e tedeschi hanno deciso di non aderire alla SuperLega dei ricconi.