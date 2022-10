Dopo un anno di stop post-esonero dalla Juventus, in quella che è stata la prima esperienza da allenatore, Andrea Pirlo sognava di rilanciarsi alla grande, partendo dalla Super Lig turca. Il “Maestro” è stato il prescelto dalla dirigenza del Karagumruk, ottavo la scorsa stagione, per portare la squadra verso le zone alte della classifica, ma l’avvio di campionato è stato finora di tutt’altro tenore. Sono solo 6 i punti guadagnati dopo sette giornate, con una sola vittoria per la quattordicesima posizione provvisoria. Un inizio che mette in bilico la posizione di Pirlo, sempre più a rischio esonero secondo gli esperti: si gioca infatti a 1,25 un suo addio entro il 25 dicembre, una quota molto bassa che richiede un urgente cambio di rotta per portare al termine un campionato nato sotto altri auspici.