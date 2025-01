Super Mbappé trascina il Real Madrid: Ancelotti si prende la vetta della Liga

Getty Images

Ilè tornato a volare: la delusione della Supercoppa spagnola e i fischi rimediati contro il Celta Vigo in Copa del Rey sono alle spalle, i blancos diora si godono laLa 20esima giornata del massimo campionato spagnolo è quella che segna il sorpasso delle merengues ai danni dei rivali cittadini dell', sconfitti sabato dal Leganes. E non solo, perché con il largo successo in rimonta sul(4-1) il Real si porta a +7 sul Barcellona che lo aveva umiliato a Gedda in Supercoppa.- La partita con il Las Palmas al Santiago Bernabeu non era iniziata sotto i migliori auspici, complice anche l'infortunio last minute diche ha allungato la già lunga lista di indisponibili. Il Real si è quindi presentato con Asencio e Garcia titolari in difesa, Ceballos a centrocampo rispolverando anche l'ex milanista Brahim Diaz. Dopo un solo minuto di gioco, però, il Madrid si trovato subito sotto per la rete di

- Spettri di un nuovo crollo hanno iniziato ad aleggiare sul campo, maaveva altri piani. Al 18' ha pareggiato i conti su rigore e le sue giocate hanno dato il la alla goleada blanca: una sua conclusione respinta da Cillessen ha portato al 2-1 di Brahim Diaz, poi il francese ha realizzato il 3-1 su assist di Rodrygo. Il VAR ha cancellato per fuorigioco la sua tripletta prima dell'intervallo, ma nella ripresa proprio Rodrygo ha fatto calare il sipario con il 4-1. Gli ospiti sono rimasti in dieci al 64' per l'espulsione di Ramirez e il Real ha avuto l'occasione di dilagare con Bellingham e Valverde, ma il VAR ha annullato per fuorigioco in entrambe le occasioni.

- Quattro gol, tre annullati e tre punti che regalano la vetta. Sorride Carlo Ancelotti, che ha festeggiato in ginocchio e con i pugni la rete del 3-1 di Mbappé, lasciando da parte per qualche secondo l'aplomb che lo contraddistingue. Ma oltre al successo e al primo posto in Liga c'è molto di più per cui festeggiare: c'è un Mbappé tornato in formato mondiale, ci sono i minuti positivi di Brahim Diaz e Ceballos, c'è lo spazio concesso a Endrick e Arda Guler, c'è anche e soprattutto il, un quarto d'ora di gioco nel finale per l'austriaco. Il Real Madrid torna a volare tra gli applausi del Bernabeu.