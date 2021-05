Benedetta Pilato ha vinto la medaglia d'oro nei 50 rana femminile agli Europei di nuoto a Budapest. La sedicenne di Taranto è stata solo 5 centesimi più lenta del record mondiale (29"30) ottenuto ieri in semifinale.



Ha preceduto la finlandese Ida Hulkko, argento, e la russa Yulia Efimova. Sesta l'altra azzurra in gara, Arianna Castiglioni.



"Sono contenta. Un po' me l'aspettavo ma è comunque la mia prima medaglia in un Europeo - ha commentato la pugliese, intervistata da Rai Sport -. Non mia aspettavo di fare meno di ieri anche se soli 5 centesimi sono comunque un buon risultato. Tra due giorni torno a casa e sono davvero soddisfatta. E poi mi manca tanto il mio cane...".