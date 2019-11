La doppia settimana delle nazionali ha rilanciato Ciro Immobile in testa alla classifica del Supercannoniere. Con la doppietta contro l’Armenia, il cannoniere della Lazio è salito a 19 gol (e siamo appena a novembre). Alle sue spalle Belotti e Ronaldo, staccati di due reti e anche loro a segno rispettivamente con l’Italia e il Portogallo.



Balzo in avanti per Zaniolo che, con 7 gol (doppietta contro l’Armenia), entra nell’elité della graduatoria: ora è fra i primi dieci. La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.