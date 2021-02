E​’ davvero un grande duello per il Supercannoniere 2020-2021. Con i tre gol segnati nelle ultime due partite (doppietta di San Siro contro l’Inter in Coppa Italia e rete dell’1-0 contro la Roma), Cristiano Ronaldo ha fatto un altro sorpasso su Lukaku, squalificato in Coppa Italia e all’asciutto a Firenze. Ora lo juventino è a +1 sull’interista: 26 a 25. Ciro Immobile (a quota 19) accorcia su Lukaku e si conferma sul podio del Supercannoniere, sale anche Ibrahimovic (16 reti) con la doppietta contro il Crotone.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo.