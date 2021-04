Ronaldo-Lukaku, il duello va avanti. CR7 ha segnato nel derby il gol del pareggio, Romelu il gol della vittoria a Bologna e la distanza è rimasta invariata: +2 per il portoghese che si sta avvicinando a quota 40 (gli mancano 5 reti). La doppietta contro l’Udinese porta Muriel a quota 24, la terza posizione del colombiano è ancora più salda, con un +3 su Immobile. Arrivano a 15 gol Simy e Vlahovic.







La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A. Le sigle sono le seguenti: A=campionato di Serie A, CL=Champions League, EL=Europa League, CI/SI=Coppa Italia e Supercoppa Italia, N=Nazionale, U21=Under 21. In questa stagione, la corsa per il titolo di Supercannoniere si concluderà dopo l’Europeo e

la Coppa America.