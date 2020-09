Sarà Der Klassiker ad assegnare la Supercoppa di Germania 2020. Alle 20.30 Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nell'ennesimo capitolo della loro lunga e storica rivalità: i bavaresi hanno vinto sia l'ultima Bundesliga (la 30° della loro storia) sia la DFB Pokal, la Coppa di Germania (20°) e dunque sfidano i gialloneri secondo in campionato. Il Bayern è la squadra più titolata del trofeo (7 successi, ultimo nel 2018), il Dortmund insegue a quota 6 (vincitori nel 2019). Partita speciale non solo per le formazioni di Hansi Flick e Lucien Favre, ma anche per l'arbitro: a 41 anni, sarà l'ultima direzione di gara per Bibiana Steinhaus, storico fischietto tedesco che chiuderà la carriera con il suo primo Klassiker nonché la sua prima finale.



FORMAZIONI UFFICIALI



Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Lucas Hernandez, Davies; Kimmich, Martinez, Tolisso; Muller, Lewandowski, Coman.



Dortmund: Hitz; Meunier, Hummels, Akanji, Passlack; Emre Can, Dahoud, Delaney; Brandt, Haaland, Reus.​



h. 20.30

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-0

18' Tolisso (BM), 32' Muller (BM).