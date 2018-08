Via ufficiale alla stagione del calcio spagnolo. A una settimana dall'inizio della Liga, Barcellona e Siviglia si sfidano per la Supercoppa di Spagna. Una sorta di rivincita tra le due squadre che si sono affrontate nella finale di Coppa del Re, finita con un netto 5-0 a favore dei catalani lo scorso aprile. Tante novità in quest'estate per il Barça, che ha salutato Iniesta, ma anche Paulinho, Aleix Vidal (passato proprio agli andalusi), Digne, André Gomes e Yerry Mina, con gli acquisti di Malcom, Arthur e Arturo Vidal. Qualche colpo anche nel Siviglia, con l'ultimo arrivato André Silva che non è stato convocato, mentre Pablo Machin manda in panchina Steven N'Zonzi, obiettivo della Roma di Monchi. LIVE su Calciomercato.com la cronaca dell'incontro, che si disputa alle 22 allo stadio IBN Battuta di Tangeri, in Marocco.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Barcellona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rafinha, Busquets, Arthur; Dembelé, Messi, Suarez. All. Valverde.



Siviglia: Vaclik; Mercado, Kjaer, Gomez, Escudero; Mesa, Banega; Sarabia, Vazquez, Navas; Muriel. All. Machin.