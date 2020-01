Il Real Madrid vola in finale della Supercoppa di Spagna con una netta e convincente vittoria per 3-1 contro il Valencia. Ad aprire le marcature è uno spettacolare gol di Toni Kroos, che al 15' beffa Domenech con un incredibile gol direttamente da calcio d'angolo. Isco e Modric completano l'opera, a nulla serve nel finale la rete su rigore di Parejo. In finale il Real attende la vincente della sfida tra Barcellona e Atletico Madrid.