Prestigio intatto, perché alzare un trofeo fortifica il morale e crea consapevolezza, Pirlo lo ha imparato ieri per la prima volta da allenatore. Ma budget ridotto quello della Supercoppa rispetto alle due precedenti edizioni in Arabia Saudita. Come riporta Tuttosport, l’accordo tra Lega Serie A e Play Station 5 (Sony) ha portato nelle casse di Juventus e Napoli circa un milione a testa, con 500mila euro destinati alla Lega. meno della metà rispetto all’anno passato. Nella scorsa edizione, Juve e Lazio si erano portate a casa 3,375 a testa con 750mila euro alla Lega, per un totale di 7,5 milioni.