Aspettando la Serie A, stasera si scende in campo. Le Merengues inseguono il trofeo numero 98 nella storia del club (trofei socmparsi compresi), Ancelotti vuole arrivare a quota cento e per stasera dovrebbe portarsi in panchina tutti i nuovi acqusti: da Rudiger a Tchouaméni. Dall'altra parte, alla vigilia della gara l'allenatore dell'Eintracht Glasner ha salutato: "Una partenza che fa male, se n'è andato da eroe". L'esterno serbo non è stato convocato ed è in arrivo a Torino per unirsi alla Juventus. Verso la panchina l'ex Serie A Hauge, Santos Borré in vantaggio per giocare al centro dell'attacco.- L'arbitro della partita è l'inglese Oliver, che con il Real Madrid ha un solo precedente. Sapete quale? I quarti di finale della Champions 2018 contro la Juventus; è. La novità di stasera è il fuorigioco semiautomatico. Ci saranno telecamere capaci di tracciare: il nuovo sistema è stato testato in 188 partite e oggi farà il debutto in una gara ufficiale, per poi essere riproposto in tutte le partite della Champions League.- La partita tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte è in programma alle ore 21 e sarà visibile su: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.: Ancelotti.: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Gotze; Borré.: Glasner.