L'ultima finale tra le due squadre è storia di sette mesi fa: a Roma, la Juve dilagò nella ripresa contro un Milan in netta difficoltà e festeggiò con un 4-0 il tredicesimo trionfo in Coppa Italia. Anche per questo i trader di Stanleybet.it hanno confezionato per la Supercoppa di mercoledì quote decisamente orientate sul bianconero: il successo della Juventus nella sfida di Gedda vale appena 1,57, il «2» del Milan sarebbe una sorpresa da 6,55. L'ipotesi pareggio al 90', che porterebbe ai supplementari, è collocata a 3,80. Va detto che a livello di Supercoppa l'ultimo incrocio è favorevole al Milan: il 23 dicembre 2016, a Doha, andò in vantaggio la Juve con Chiellini, pareggiò Bonaventura per il Milan e dopo i rigori la festa fu rossonera. Tuttavia, quello è anche l'ultimo episodio pro-rossoneri, visto che in seguito la Juve ha inanellato una serie di successi, il più recente dei quali risale allo scorso novembre a San Siro: 0-2, con reti di Mandzukic in apertura e Ronaldo nel finale.I risultati esatti più probabili sono le due vittorie juventine 1-0 (5,75) e 2-0 (6,25). Lo 0-0 ai tempi regolamentari è a 9,75, lo 0-1 firmato Milan paga 14 volte la giocata. A proposito di gol, il parterre di bomber che anima la sfida è regale. Sotto i riflettori, più di tutti, Gonzalo Higuain, per il quale la partita contro i suoi ex compagni potrebbe essere l'ultimo episodio rossonero prima del trasferimento al Chelsea. Una rete del Pipita è a 2,75. Ben più bassa la quota per un gol di Cristiano Ronaldo, a 1,55, mentre Dybala viaggia a 2,00. Gattuso giocherà molto probabilmente anche la carta Cutrone, decisivo negli ottavi di Coppa Italia con una doppietta nei supplementari contro la Samp e quotato a 3,15. Tra le possibili sorprese, due reputati “cacciatori” di gol in mischia, come Bonucci (a 7,75) e Romagnoli (a 9,00).