Luci al King Abdullah Stadium di Gedda, si gioca la Supercoppa Italiana: Juventus e Milan si affrontano alle 18.30 italiane (20.30 in Arabia Saudita) per la 31esima edizione della competizione, arrivando rispettivamente da detentrice di Serie A e Coppa Italia 2017/18 e da finalista di Coppa Italia.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Scontro tra le due squadre che hanno vinto più edizioni della Supercoppa (7 a testa), il terzo tra bianconeri e rossoneri: concluse ai rigori entrambe le precedenti sfide, vittoria per la Juve nel 2003 (unico errore di Brocchi) e successo per il Milan nel 2006 (errori di Dybala e Mandzukic). Proprio il croato sarà uno dei grandi assenti del match, come Benatia e Bonaventura, in rete nell'ultimo confronto a Doha. Allegri vuole spezzare la maledizione, bianconeri reduci da due sconfitte in Supercoppa (Milan nel 2016, Lazio nel 2017), affidandosi ai numeri di Cristiano Ronaldo: 16 gol in 23 finali in tutte le competizioni tra Real Madrid e Manchester United. Gattuso vuole invece provare ad alzare il suo primo trofeo alla guida del Milan.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Juventus-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa.



MILAN - Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu.