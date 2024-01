Supercoppa Italiana: Napoli e Inter avanti nelle due semifinali, i nerazzurri vedono il terzo trofeo consecutivo

Sarà il Napoli di Mazzarri ad aprire giovedì sera il programma della Supercoppa Italiana 2024, la prima con la nuova formula a quattro squadre, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, capace di violare il "Maradona" in campionato. Questa volta si giocherà però all'Al-Awwal Park Stadium di Riad, con i partenopei avanti, a 2,50 contro il 2,90 del successo viola, arrivato in tre degli ultimi cinque scontri diretti. Sale a 3,20 il pareggio che porterebbe le due formazioni direttamente ai calci di rigori. Come nella sfida di Serie A, prevale il Goal a 1,70 sul No Goal dato a 2,05. Per quanto riguarda i protagonisti del match in pole c'è il timbro dell'ex Giovanni Simeone, offerto a 3,25 come Giacomo Raspadori e Lucas Beltran, mentre Giacomo Bonaventura, già a segno 6 volte in carriera contro gli azzurri, è dato a 3,75. Il giorno seguente toccherà all'Inter, detentore del titolo da due stagioni, affrontare la Lazio, reduce da quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni. E' avanti il colpo da ex di mister Inzaghi, proposto a 1,63, sale a 3,75 il segno «X» nella competizione, con il terzo successo biancoceleste in altrettante partite di Supercoppa contro i nerazzurri fissato a 5,50. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole l'1-0 a 6, sale a 7 l'1-1, con un nuovo 1-2 laziale – come nell'agosto 2009 – visto a 17. Occhio alla sfida tra bomber Lautaro Martinez e Ciro Immobile, entrambi a segno 2 volte nella manifestazione: in pole il centro del "Toro" a 2, mentre raddoppia – a 4 - l'acuto del centravanti capitolino. L'Inter è davanti a tutti anche per la vittoria del trofeo: il tris consecutivo della capolista della Serie A si gioca a 1,90, seguito a 2,75 dal terzo titolo all-time del Napoli. Chiudono in lavagna il sesto trionfo della Lazio, a 5, e il secondo colpo della Fiorentina a 8 volte la posta.